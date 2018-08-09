Команда России победила на международных играх «Десантный взвод»

11:24, 09 августа 2018, ПАИ

Команда России стала победителем международного конкурса «Десантный взвод», который проходил с 28 июля по 9 августа в Псковской области. Второе место заняла сборная Китая, третье – Белоруссии.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с церемонии закрытия соревнований, которая проходит сегодня, 9 августа на полигоне «Завеличье» в Пскове, награды победителям вручил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Напомним, что участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» приняли более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступили на соревнованиях в качестве наблюдателей. Значительную часть сборной России составляли военнослужащие 76-й дивизии.

Конкурс проходил в рамках Армейских международных игр, основные этапы соревнований состоялись на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.