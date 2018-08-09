Фестиваль ГТО и спортивные соревнования пройдут в День города в Новоржеве

12:18, 09 августа 2018, ПАИ

Новоржев на этой неделе будет отмечать 241-й День образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, начнутся праздничные мероприятия сегодня, 9 августа, с фестиваля ГТО среди поселений района, а также соревнований по бегу, пулевой стрельбе, футболу и другим видам спорта. На следующий день в городе пройдет развлекательная программа для детей «Новоржевская карусель» с парадом колясок, конкурсом причесок и костюмов, мастерскими, эстафетами и викторинами. По традиции будут чествовать отличившихся новоржевцев. Жителей и гостей праздничных мероприятий также ждут концерты и дискотека. Завершится череда торжеств 11 августа салютом.

Также на этой неделе Печорский район отметит 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. Праздничные мероприятия пройдут с 10 по 12 августа. Запланированы спортивные, культурные и концертные программы. Так, в пятницу, 10 августа, впервые после 8-летнего перерыва в Печорах пройдет легкоатлетический забег «Молодежь за спорт!», который был возрожден в рамках проекта врио губернатора Михаила Ведерникова #Команда2018. Вместе с молодыми людьми дистанцию длиной 2,8 км побегут по городу представители районной администрации, предприятий и организаций.

Также в этот день откроются выставки работ местного художника-пейзажиста А. Н. Стягликова и фотоконкурса «Добро возвратится добром». В районной библиотеке пройдет презентация сборника «Не прервется связь времен», а в культурном центре — концерт хора русской песни санатория «Архангельское» Московской области.

11 августа на братском захоронении в Печорах состоятся лития и перезахоронение останков 5 воинов, погибших на территории муниципалитета в годы Великой Отечественной войны. Они были подняты поисковиками местного отряда в Лавровской волости. В это же время на площади Победы начнет работу выставка военной техники и вооружения, и в парке возле администрации района — ярмарка ремесленников «Наш город славен мастерами». В парке культуры и отдыха «Треугольник» с 13:00 до позднего вечера будет проходить концертная программа, включающая игры для детей и дискотеку. На площади Победы в 16:00 выступят воины-десантники. Завершится день праздничным фейерверком.

Органный концерт ко Дню Печор даст московская исполнительница Мария Лесовиченко 12 августа в 13:00 в Лютеранской церкви святого Петра. Также в этот день в 15:00 на городском стадионе и в парке «Треугольник» состоятся спортивные мероприятия. На Михайловской площади пройдет концерт духовной музыки и колокольных звонов.

Кроме того, в эти выходные будут праздноваться дни сел Подберезье и Крестилово в Локнянском и деревень Уграда и Пески в Псковском районах.