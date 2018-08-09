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Политика

Неля Лебедева: «Горячая линия» связи с избирателями показывает активность псковичей в предвыборный период

«Тенденция обращений на «горячую линию» изменилась. Псковичи перестали использовать линию для того, чтобы просто на какого-то пожаловаться, стали поступать обращения о нарушениях. Это показывает, насколько псковичи политически активны в предвыборный период и во время выборов», - заявила координатор псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева на пресс-конференции сегодня, 9 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Неля Лебедева напомнила, что региональное отделение Ассоциация юристов России во время «горячей линии» еженедельно выпускает пресс-релизы, где подробно отмечается, какие поступают вопросы на линию, чем были озадачены граждане. Так, по ее словам, на прошлых выборах на линию поступили 236 обращений. Она отметила, что зачастую избиратели обращаются по вопросам социально-бытового характера, хотя изначально «горячая линия» предполагает вопросы по выборам. «Мы и на эти вопросы отвечаем людям, помогаем их решить», - добавила Неля Лебедева.

Она предположила, что в эту выборную кампанию будет много звонков от избирателей, так как есть вопросы, которые далеко не все граждане понимают, например, связанные с тем, что на одних выборах есть досрочное голосование, а на других - на губернаторских - нет.

«Когда поступает обращение, мы просим предоставить данные. Анонимные сообщения мы, конечно, учтем, но по ним не сможем провести проверку», - добавила Неля Лебедева.

По ее словам, принимать звонки избирателей будут 2-3 хорошо обученных оператора, те, кто уже работал на президентских выборах в марте. «Мы не можем поставить на звонки студентов, студенты только помогают, вбивают в карточки информацию. А работают с людьми, отвечают на звонки, подготовленные люди», - уточнила Неля Лебедева.

Напомним, что 9 августа, в Псковской области начала работу «горячая линия» связи с избирателями. Она открыта по телефону 8-900-995-64-01. Звонки будут приниматься по будним дням с 9:00 до 18:00, в единый день голосования 9 сентября – с 8:00 до 22:00.

9 сентября состоятся выборы губернатора Псковской области, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12, выборы глав восьми муниципальных образований, дополнительные выборы в органы местного самоуправления.

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