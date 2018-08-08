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Велосипеды украли в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках были похищены велосипеды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках велосипед пропал вечером 7 августа из подъезда дома по улице Лизы Чайкиной.  Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

В Пскове из подъезда по улице Госпитальной утром 19 июля кражу велосипеда совершил 42-летний безработный, ранее судимый горожанин. Ведется проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств. «Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона: велозамок, трос или цепочку с замком. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - заявили в ведомстве.

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