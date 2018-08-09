Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале

17:14, 09 августа 2018, ПАИ

В Пскове на Медовом фестивале школа устного счета «Соробан» проведет мастер-класс моментального устного счета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На фестивале дети вместе с родителями смогут узнать у специалистов школы о работе методики устного счета, а также сразу же на месте опробовать ее.

В школу «Соробан» могут попасть юные псковичи от 5 до 11 лет. Методика позволяет тренировать сразу два полушария мозга: левое, отвечающее за логику и точность, и правое, генерирующее идеи, воображение и творчество.

Ребенок сможет приобрести навыки, которые помогут потом в общеобразовательной школе:

внимание;

память;

воображение, логическое и образное мышление;

усидчивость;

скорость принятия решений

уверенность в своих силах и многое другое.

Записаться на пробный урок в школу устного счета «Соробан» можно по телефону +7(911)360 04 04. Адреса: улица Кузбасской дивизии, дом 28а, Набережная реки Великой, дом 6 («Бизнес-инкубатор»).

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».