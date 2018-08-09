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Общество

«Утренние фильтры» будут введены в детских садах и школах

В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в школах и детских садах России будут введены «утренние фильтры». Такое постановление издала главный санитарный врач страны Анна Попова, пишет газета «Известия».

В соответствии с документом,  врачи или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание отправлять домой.

По мнению экспертов, стараясь не потерять часть зарплаты из-за больничного, родители  зачастую отправляют детей в школы и детские сады, несмотря на явные признаки заболевания: температуру, головную боль, насморк. Это приводит к распространению вируса в детском коллективе.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период.

Ожидается, что такая мера позволит минимизировать риск распространения инфекции.

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