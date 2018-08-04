Игорное дело: ПАИ-live с Дмитрием Михайловым (ВИДЕО)
Сегодня, 9 августа, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал один из руководителей псковского «Союза студенческих отрядов», участник проекта #Команда2018 Дмитрий Михайлов.
Дмитрий Михайлов занимается развитием в Псковской области традиционных народных игр. Своим проектом «Летняя Скобариада» он намерен привлечь к необычным для современных детей состязаниям сотни воспитанников летних лагерей. В интервью ПАИ он рассказал, что отвлечь школьника от планшета народными играми совершенно реально, подсчитал, что бюджет для народных игр минимальный, и оценил перспективы проведения в Пскове соревнований по городкам и лапте.