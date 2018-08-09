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Политика

Обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий прошел в Красногородском районе

В Красногородском районе прошел обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 9 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, с приветственным словом перед организаторами выборов выступила глава Красногородского района Валентина Понизовская. Она поблагодарила всех за хорошую работу на   выборах президента Российской Федерации в марте, а также от имени ЦИК РФ вручила благодарности председателю и секретарю комиссии, пожелала успехов на сентябрьских выборах губернатора Псковской области и главы района.

В свою очередь председатель ТИК Елена Иванова вручила грамоты и благодарственные письма Центризбиркома и Избирательной комиссии Псковской области членам участковых избирательных комиссий за успешную работу по подготовке и проведению выборов президента РФ.

Во время семинара заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам Алексей Кузьмин рассказал присутствующим о мерах пожарной безопасности на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов.

Деловую часть обучающего семинара провели директор Центра правового просвещения и медиации Семен Никонов и эксперт  Неля Лебедева, во время которой прошло изучение законодательства, методических материалов, рассмотрение актуальных вопросов работы УИК в период подготовки и проведения выборов, а также  освоение новых технологий.

Одной из тем совещания, стало рассмотрение и анализ конкретных ситуаций. Организаторы привели примеры реальной практики работы УИКов, а участники мероприятия предлагали решения поставленных задач и свои действия в определённых ситуациях.

«Как показал семинар, несмотря на имеющийся опыт и достаточно высокую квалификацию большинства участников, подобная практическая деятельность необходима и помогает найти правильные ответы на возникающие вопросы, касающиеся правового и организационного обеспечения деятельности УИКов», - подчеркнули в облизбиркоме.

Отметим, что в единый день голосования в Красногородском районе кроме выборов губернатора региона состоятся выборы главы муниципального образования.

ТИК района зарегистрировала пять претендентов на эту должность:  

- Максим Мухин, 1992 года рождения, образование - среднее общее,  МКУ «Центр технического обслуживания», рабочий по комплексному обслуживанию зданий, депутат Собрания депутатов Красногородского района шестого созыва, выдвинут партией ЛДПР;

- Валентина Понизовская, 1962 года рождения, образование - высшее, глава Красногородского района, выдвинута партией «Единая Россия»;

- Валерия Силина, 1995 года рождения, учащаяся Псковского государственного университета, самовыдвижение;

- Дмитрий Уразов, 1971 года рождения, образование - высшее, ООО «Ремстрой-инвест», заместитель генерального директора по развитию и маркетингу, выдвинут  КПРФ;

- Константин Хазов, 1983 года рождения, образование - высшее, МУП «Горводоканал», мастер аврийно-диспетчерской службы, «Партия Роста».

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