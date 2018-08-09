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Общество

Чемпионат по русским городкам предложил провести в Пскове участник #Команды2018

Руководитель псковского Союза студенческих отрядов, участник проекта #Команда2018 Дмитрий Михайлов предложил провести в Пскове Чемпионат по русским городкам. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дмитрия Михайлова, к примеру, в Карелии, где развиваются подобные народные игры, уже проводятся чемпионаты. «Вообще любой вид городков может быть взят для проведения чемпионатов», - добавил он.

Кроме того, руководитель псковского Союза студенческих отрядов рассказал, что в Пскове есть еще два проекта, которые занимаются развитием народных игр: «Игры нашего двора», а также «Антивирусная Эстафета». Он также рассказал, что стал заниматься развитием народных игр после того, как у него появились собственные дети, и он задумался об их развитии. Потом его инициатива получила поддержку со стороны знакомых и студентов.

«Мы стараемся не зацикливаться на двух-трех играх, а берем больше. Мы предлагаем молодому человеку выбрать, во что он хочет поиграть», - подчеркнул Дмитрий Михайлов.

Он также рассказал о своем проекте «Летняя Скобариада», вместе с которым он объехал семь загородных лагерей Псковской области. Дмитрий Михайлов отметил, что детей очень заинтересовали народные игры: «Очень приятно было видеть, что дети играют с увлечением, порой их за уши не оттянешь».

Дмитрий Михайлов также добавил, что во время встречи с членами проекта #Команда2018 в Пскове депутат Государственной Думы пяти созывов, заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации Александр Карелин рассказал о своих любимых народных играх. «Было интересно услышать его мнение», - заключил он.

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