Дмитрий Михайлов: Участие в #Команде2018 — дополнительная возможность для развития народных игр в Псковской области

15:31, 09 августа 2018, ПАИ

«Участие в #Команде2018 — это дополнительная возможность для развития народных игр в Псковской области», - заявил один из руководителей псковского Союза студенческих отрядов, участник проекта #Команда2018 Дмитрий Михайлов в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, члены «Летней Скобариады» не ожидают какой-то финансовой подпитки проекта и рассчитывают, в первую очередь, на свои силы. «Но участие в #Команде2018 привлекло к нам внимание СМИ. Нам это приятно. И благодаря этому мы одну из задач проекта решаем - популяризацию народных игр», - отметил Дмитрий Михайлов.

Он также рассказал, что люди, которые узнают о народных играх, каким-то образом выходят на контакт и предлагают «Летней Скобариаде» свою помощь в качестве волонтеров или же приглашают приехать к ним и провести народные игры.