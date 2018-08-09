Пропаганду здорового образа жизни обсудили глава псковской Росгвардии и детский омбудсмен

14:14, 09 августа 2018, ПАИ

Начальник Отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов и детский омбудсмен Наталия Соколова провели рабочую встречу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отдела, в ходе мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия псковской Росгвардии и уполномоченного по правам ребенка в сфере пропаганды здорового образа жизни, привития детям общечеловеческих ценностей и ориентиров.

Игорь Иванов отметил, что подразделения регионального отдела Росгвардии на постоянной основе занимаются работой по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни. Сотрудники ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны проводят «Уроки мужества» и спортивные мероприятия для школьников. Так, накануне Дня физкультурника в детских оздоровительных лагерях пройдет акция «Зарядись энергией с Росгвардией».

Инициативы росгвардейцев нашли поддержку у регионального детского омбудсмена. Наталия Соколова выразила готовность принять участие в мероприятиях, проводимых правоохранителями для юных жителей Псковской области.