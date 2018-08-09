Навигатор, магнитолу и документы украли из ЗИЛа два великолучанина

14:43, 09 августа 2018, ПАИ

В ночь на 8 августа в поселке Дорожный Великолукского района из машины ЗИЛ через окно неизвестные украли навигатор, магнитолу и документы на автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональном УМВД.

Стражи порядка задержали подозреваемых, которыми оказались 45-летний безработный мужчина и 19-летний молодой человек. Полиция изъяла похищенное.

Еще одна кража произошла днем ранее в Великих Луках. 7 августа в гараже на улице Малышева из машины ВАЗ-2107 украли вентилятор, видеорегистратор, магнитолу, набор инструментов, а также аккумулятор.

Вскоре полиция задержала воров. Ими оказались двое 14-летних учащихся из Великих Лук. Возбуждено уголовное дело.