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Общество

Навигатор, магнитолу и документы украли из ЗИЛа два великолучанина

В ночь на 8 августа в поселке Дорожный Великолукского района из машины ЗИЛ через окно неизвестные украли навигатор, магнитолу и документы на автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональном УМВД.

Стражи порядка задержали подозреваемых, которыми оказались 45-летний безработный мужчина и 19-летний молодой человек. Полиция изъяла похищенное.

Еще одна кража произошла днем ранее в Великих Луках. 7 августа в гараже на улице Малышева из машины ВАЗ-2107 украли вентилятор, видеорегистратор, магнитолу, набор инструментов, а также аккумулятор.

Вскоре полиция задержала воров. Ими оказались  двое 14-летних учащихся из Великих Лук. Возбуждено уголовное дело.

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