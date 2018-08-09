Поиграть в народные игры смогут псковичи на фестивале «ДА!FEST» 11 августа

16:25, 09 августа 2018, ПАИ

11 августа в Пскове в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST», на котором участники проекта «Летняя Скобариада» по развитию и популяризации народных игр, организуют площадку для народных игр. Об этом сообщил один из руководителей псковского Союза студенческих отрядов, участник проекта #Команда2018 Дмитрий Михайлов в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, поиграть в народные игры, в принципе, можно в любом месте и в любое время, не обязательно привязываться к графику проекта «Летняя Скобариада».

Дмитрий Михайлов сообщил, что у проекта «Летняя Скобариада» в арсенале много различных народных игр — настольных и уличных. В качестве примера он продемонстрировал настольную игру «Славянские шахматы». «Есть мнение, что эта игра появилась задолго до классических шахмат», - добавил он.

Дмитрий Михайлов также отметил, что в народные игры играют люди разных возрастов. Например, с двух лет дети играют в бирюльки — игра, которая развивает моторику.

Говоря об организации больших соревнований по народным играм, Дмитрий Михайлов сообщил, что проект «Летняя Скобариада» пока не ставит задачу проводить крупные соревнования. «Пока таких запросов не поступает. Но при желании на базе оздоровительных лагерей и школ такие соревнования можно провести», - уточнил он.

Напомним, что 11 августа в Пскове в центре отдыха «Раздолье» пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST», где с 12:00 до 17:00 будут организованы бесплатные тренировки под открытым небом, пройдут различные мастер-классы, интеллектуальные и спортивные состязания по настольному теннису, футбол и баскетболу.