Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области

14:46, 09 августа 2018, ПАИ

11 августа в 17:30 в Пскове в спорткомплексе «Олимп» один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко проведет мастер-класс для спортсменов Псковской области. Выдающийся боец приедет в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Пообщаться с легендой ММА, получить профессиональные советы и узнать его секреты мастерства смогут члены сборной Псковской области, победители региональных и всероссийских соревнований по смешанным единоборствам, а также кудо и джиу-джитсу. По окончании мастер-класса запланирована автограф-сессия.

Отметим, это не первый визит легенд российского и мирового спорта в Псковскую область. Ранее по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова регион посетили многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу Артем Левин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, обладатель 12 олимпийских наград и различных титулов Алексей Немов, трехкратный чемпион Олимпийских игр, борец вольного стиля в тяжелом весе, депутат Государственной Думы РФ Артур Таймазов, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, российский боец ММА Сергей Харитонов и чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010–2012 годы), мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог.

В минувшие выходные при поддержке Михаила Ведерникова и в рамках проекта #Команда2018 в Псковской области прошел спортивный детско-юношеский фестиваль единоборств «Земля Великих Побед».