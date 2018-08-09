Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале

18:06, 09 августа 2018, ПАИ

В Пскове на Медовом фестивале сеть магазинов «Планета детства» проведет мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, мастер-класс проведет профессиональный оформитель сети магазинов. Занятия пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00 в палатке организаторов.

Добавим, что сеть магазинов «Планета детства» уже 15 лет является лидером рынка развивающих игрушек и товаров для новорожденных в Пскове и Псковской области. В магазинах представлено огромное количество игрушек для детей разных возрастов.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».