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Общество

Гости конкурса «Десантный взвод» в Пскове отправили почтовые открытки по стране и за рубеж

9 августа Псковский филиал Почты России организовал работу передвижного отделения почтовой связи на торжественном закрытии Международного конкурса «Десантный взвод», где все желающие могли отравить открытки по стране и за рубеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала Почты России.

Кроме того, псковский почтамт представил на мероприятии филателистическую продукцию.

«Торжественное закрытие Международного конкурса «Десантный взвод» - яркое и запоминающееся событие. В первую очередь, мне хотелось бы поздравить российских десантников с победой в конкурсе и поблагодарить руководство дивизии за оказанное содействие и гостеприимство», - рассказала и. о. директора Псковского филиала Почты России Любовь Рыбакова.

По словам специалистов, самой впечатляющей частью церемонии закрытия конкурса стали прыжки парашютистов с выполнением фигур высшего пилотажа.

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