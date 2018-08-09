Гости конкурса «Десантный взвод» в Пскове отправили почтовые открытки по стране и за рубеж

15:42, 09 августа 2018, ПАИ

9 августа Псковский филиал Почты России организовал работу передвижного отделения почтовой связи на торжественном закрытии Международного конкурса «Десантный взвод», где все желающие могли отравить открытки по стране и за рубеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала Почты России.

Кроме того, псковский почтамт представил на мероприятии филателистическую продукцию.

«Торжественное закрытие Международного конкурса «Десантный взвод» - яркое и запоминающееся событие. В первую очередь, мне хотелось бы поздравить российских десантников с победой в конкурсе и поблагодарить руководство дивизии за оказанное содействие и гостеприимство», - рассказала и. о. директора Псковского филиала Почты России Любовь Рыбакова.

По словам специалистов, самой впечатляющей частью церемонии закрытия конкурса стали прыжки парашютистов с выполнением фигур высшего пилотажа.