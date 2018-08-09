Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»

16:00, 09 августа 2018, ПАИ

На сайте «Комсомольская правда - Псков» началось голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй», который проходит в рамках Медового фестиваля. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, голосование продлится до 17 августа.

По итогам голосования определятся три победителя, которые получат подарки от партнёров праздника – наборы от торговой сети «Улыбка Радуги» и мёд. Победителю причитается три литра, второму месту – два, третьему – один. Кроме того, каждый из победителей получит в подарок мишку «Смайлик».

Церемония награждения состоится на площадке «Медового фестиваля» 18 августа.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».