Единоросы примут участие в спортивном празднике в День физкультурника в Псковском районе

15:57, 09 августа 2018, ПАИ

Представители партии «Единая Россия» примут участие в спортивном празднике, который состоится в деревне Писковичи Псковского района 11 августа, в День физкультурника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Спортивные праздники в нашем районе всегда проходят очень активно и массово, и предстоящее событие, я думаю, не станет исключением. Конечно, партия не остается в стороне и старается принимать участие в мероприятиях, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой, пропаганду здорового образа жизни и повышение уровня готовности молодежи допризывного возраста к защите Отечества», - сказал секретарь Псковского районного отделения «Единой России» Андрей Неофитов.

Начнется День физкультурника на школьном стадионе в 11:00. В программу соревнований входят командные и индивидуальные виды спорта, а также выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

С 11:30 до 13:30 пройдут турниры по футболу и волейболу. В то же время планируется выявить лучших в таких видах состязаний, как: стрельба, отжимание, дартс, прыжки на скакалке, рывок гири. Желающие также смогут пройти туристическую полосу. В 14:30 состоится награждение победителей.