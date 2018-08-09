0
17:23
15-е место занял Александр Котов в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
11:49
С 9 августа в Псковской области начинает работу «горячая линия» связи с избирателями
17:24
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
16:41
Михаил Ведерников занял второе место в июльском медиарейтинге глав регионов СЗФО
15:29
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
17:31
Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста»
10:39
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
Еще новости
Политика

Единоросы примут участие в спортивном празднике в День физкультурника в Псковском районе

Представители партии «Единая Россия» примут участие в спортивном празднике, который состоится в деревне Писковичи Псковского района 11 августа, в День физкультурника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Спортивные праздники в нашем районе всегда проходят очень активно и массово, и предстоящее событие, я думаю, не станет исключением. Конечно, партия не остается в стороне и старается принимать участие в мероприятиях, направленных на привлечение населения к занятиям физической культурой, пропаганду здорового образа жизни и повышение уровня готовности молодежи допризывного возраста к защите Отечества», - сказал секретарь Псковского районного отделения «Единой России» Андрей Неофитов.

Начнется День физкультурника на школьном стадионе в 11:00. В программу соревнований входят командные и индивидуальные виды спорта, а также выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

С 11:30 до 13:30 пройдут турниры по футболу и волейболу. В то же время планируется выявить лучших в таких видах состязаний, как: стрельба, отжимание, дартс, прыжки на скакалке, рывок гири. Желающие также смогут пройти туристическую полосу. В 14:30 состоится награждение победителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

15-е место занял Александр Котов в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
09 августа 2018
15-е место занял Александр Котов в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ
С 9 августа в Псковской области начинает работу «горячая линия» связи с избирателями
09 августа 2018
С 9 августа в Псковской области начинает работу «горячая линия» связи с избирателями 2
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
08 августа 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков 10
Михаил Ведерников занял второе место в июльском медиарейтинге глав регионов СЗФО
08 августа 2018
Михаил Ведерников занял второе место в июльском медиарейтинге глав регионов СЗФО 5
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
08 августа 2018
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста»
07 августа 2018
Начала работу общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от «Партии роста» 1
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума
07 августа 2018
Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума 3
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)
05 августа 2018
Президента Венесуэлы попытались убить с помощью беспилотников (ВИДЕО)

Идет загрузка...