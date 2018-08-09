Nissan Tiida съехал в кювет в пушкиногорской деревне

16:10, 09 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 9 августа, в 12:55 в деревне Горушка Пушкиногорского района автомобиль Nissan Tiida съехал в кювет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

Кроме того, в 14:26 в Островском районе на 52-м километре трассы Старый Изборск – Палкино - Остров в аварию попал легковой автомобиль. В 14:30 в Великих Луках на улице Малышева в ДТП попал мотоцикл. Информация о пострадавших уточняется.