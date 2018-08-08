118 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года

16:30, 09 августа 2018, ПАИ

С начала текущего года в Псковской области произошли 118 лесных пожаров на общей площади 164,84 гектара и 10 торфяных пожаров на общей площади 4,35 гектара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ни один из пожаров не привел к большим происшествиям.

ГУ МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности на природе: «Будьте предельно осторожны с источниками открытого огня. Не сжигайте траву и мусор».