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Происшествия

118 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года

С начала текущего года в Псковской области произошли 118 лесных пожаров на общей площади 164,84 гектара и 10 торфяных пожаров на общей площади 4,35 гектара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ни один из пожаров не привел к большим происшествиям.

ГУ МЧС России по Псковской области призывает жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности на природе: «Будьте предельно осторожны с источниками открытого огня. Не сжигайте траву и мусор».

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