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Общество

Своевременно информировать о летнем трудоустройстве призывает ПФР псковских студентов и учащихся, которые получают пенсии и иные выплаты

Отделение ПФР по Псковской области: Студентам и учащимся, получающим пенсии и иные выплаты по линии Пенсионного фонда, необходимо своевременно информировать органы ПФР о летнем трудоустройстве

Некоторые студенты летом предпочитают не только отдыхать, но и работать. В связи с этим Отделение ПФР по Псковской области обращает внимание студентов и учащихся, получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, к которой устанавливается федеральная социальная доплата (ФСД), о необходимости сообщать в органы ПФР по месту жительства об устройстве на работу или прохождении оплачиваемой практики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Отмечается, что ФСД устанавливается к пенсии, если общий размер материального обеспечения получателя пенсии меньше прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. В Псковской области в 2018 году это 8 тысяч 726 рублей. Право на ФСД имеют только неработающие пенсионеры. По окончании трудовой деятельности, учитываемой в страховом стаже, следует повторно обратиться в органы Пенсионного фонда для возобновления приостановленных выплат.

Молодые люди, работавшие по трудовому договору или проходившие оплачиваемую практику, но не поставившие об этом в известность органы ПФР, обязаны вернуть образовавшуюся переплату в бюджет Пенсионного фонда. Данные факты неминуемо выявляются, так как работодатели представляют отчетность в органы ПФР.

Отмечается, что многие студенты и школьники старших классов в период обучения осуществляют уход за инвалидами І группы, престарелыми, достигшими 80-летнего возраста, за что им устанавливается компенсационная выплата (выплачивается к пенсии пенсионера). При трудоустройстве право на компенсационную выплату теряется, поэтому гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, также следует информировать органы Пенсионного фонда об устройстве на работу или прохождении оплачиваемой практики.

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