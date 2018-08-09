0
18:49
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
18:06
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
17:14
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
16:00
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
15:09
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове
14:55
Закрытие международных армейских игр «Десантный взвод» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:46
Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области
Еще новости
Общество

Специальные призы администрации Псковской области получили участники «Десантного взвода»

Участники международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» получили специальные призы от администрации Псковской области, которая выступила одним из организаторов соревнований. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова команде Судана был вручен кубок и диплом в номинации «Воля к победе», а сборной Пакистана — в номинации «Единая команда». Награждение состоялось 9 августа в ходе церемонии закрытия Международных армейских игр на полигоне «Завеличье» под Псковом.

По итогам всех этапов международных состязаний «Десантный взвод» победителем признана команда России, значительную часть которой составили военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Второе место у сборной Китая, третье заняла команда Белоруссии.

Победителей лично поздравил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

От администрации Псковской области на мероприятии присутствовали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и руководитель аппарата администрации области Денис Гуляев.

Соревнования по полевой выучке «Десантный взвод» проходили в Псковской области впервые. В этом году турнир был самым многочисленным. В нем приняли участие более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Представители Индии выступили на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Поддержку в проведении Международных армейских игр на территории региона оказал врио губернатора Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
09 августа 2018
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
09 августа 2018
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
09 августа 2018
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
09 августа 2018
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове
09 августа 2018
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове 1
Закрытие международных армейских игр «Десантный взвод» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 августа 2018
Закрытие международных армейских игр «Десантный взвод» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области
09 августа 2018
Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области 1
Начался ПАИ-live с Дмитрием Михайловым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 августа 2018
Начался ПАИ-live с Дмитрием Михайловым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1

Идет загрузка...