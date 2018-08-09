Специальные призы администрации Псковской области получили участники «Десантного взвода»

16:55, 09 августа 2018, ПАИ

Участники международного конкурса военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» получили специальные призы от администрации Псковской области, которая выступила одним из организаторов соревнований. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, по поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова команде Судана был вручен кубок и диплом в номинации «Воля к победе», а сборной Пакистана — в номинации «Единая команда». Награждение состоялось 9 августа в ходе церемонии закрытия Международных армейских игр на полигоне «Завеличье» под Псковом.

По итогам всех этапов международных состязаний «Десантный взвод» победителем признана команда России, значительную часть которой составили военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Псковской области. Второе место у сборной Китая, третье заняла команда Белоруссии.

Победителей лично поздравил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.

От администрации Псковской области на мероприятии присутствовали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и руководитель аппарата администрации области Денис Гуляев.

Соревнования по полевой выучке «Десантный взвод» проходили в Псковской области впервые. В этом году турнир был самым многочисленным. В нем приняли участие более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Представители Индии выступили на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Поддержку в проведении Международных армейских игр на территории региона оказал врио губернатора Михаил Ведерников.