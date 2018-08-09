1,8 млн кв метров жилья планируется построить в Псковской области до 2024 года

16:47, 09 августа 2018, ПАИ

До конца 2024 года в Псковской области планируется построить 1,8 млн квадратных метров жилья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов в ходе конференции, приуроченной ко Дню строителя, которая состоялась сегодня, 9 августа, в Пскове.

В мероприятии приняли участие руководители профильных органов исполнительной власти региона, администрации города, представители Псковского областного Собрания депутатов и строительной отрасли региона.

Открывая конференцию, Андрей Агапов отметил, что строительный комплекс Псковской области включает в себя более 1,6 тыс. организаций, в которых трудятся почти 7 тыс. специалистов, что составляет более 3% от общей численности занятых в экономике региона. Строительный комплекс обеспечивает 7% валового регионального продукта.

По итогам прошлого года наблюдается значительное увеличение количества выдаваемых разрешений на строительство — 2,5 тыс. (1,8 тыс. в 2016 году). «За первое полугодие 2018 года уже выдано более 1,2 тыс. разрешений на строительство. Это говорит о том, что стройкомплекс региона движется вперед и набирает обороты», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, жилищное строительство является приоритетным направлением развития отрасли. Указом Президента России № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлены задачи по улучшению жилищных условий и увеличению объема жилищного строительства. В Псковской области объем ввода жилья в этом году запланирован на уровне 245 тыс. кв. метров. За полгода в регионе уже построено 632 дома общей площадью порядка 100 тыс. кв. метров. В настоящее время ведется строительство 51 многоквартирного дома общей площадью 256 тыс кв. метров. По итогам 2017 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области, составила 30 кв. метров, и, таким образом, Псковская область вышла на второе место по Северо-Западному федеральному округу по этому показателю.

Андрей Агапов уточнил, что в настоящее время в Псковской области реализуется 8 проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства.

Кроме того, строители участвуют в реализации важных социальных программ по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья, обеспечению жильем молодых семей, ветеранов Великой Отечественной войны и других.

Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья — одна из основных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Программа реализуется на территории области с 2013 года и в этом году завершается ее пятый, заключительный этап. Ее участниками стали 13 муниципальных образований. За это время в новое комфортное жилье переехали более 4 тыс. человек, проживавших на 62 тыс. квадратных метрах в 321 аварийном доме. В этом году в благоустроенное жилье переедут более 250 человек.

Кроме того, в рамках реализации программы в регионе было построено 47 МКД, а в некоторых муниципальных образованиях впервые за двадцать лет возрождено жилищное строительство.

Еще одно направление работы — программа капитального ремонта домов. В этом году планируется отремонтировать 114 многоквартирных домов, уже начаты работы в 83 зданиях.

Также с прошлого года в области идет работа по проекту формирования комфортной городской среды, который рассчитан на пять лет. По итогам инвентаризации было выявлено порядка 2,6 тыс. дворов, 397 общественных территорий и 56 парков, требующих ремонта. В этом году планируется благоустроить 79 дворов, 33 общественных территории и пять парков, на эти цели предусмотрено порядка 150 млн рублей из федерального и областного бюджетов.