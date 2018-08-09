Российский эксперт: Изменения пенсионного законодательства нужны, но нужно продумать хороший размер пенсии

17:07, 09 августа 2018, ПАИ

Изменения пенсионного законодательства в России нужны, но при этом нужно продумать и размер пенсии. Такое мнение высказал президент торгово-промышленной палаты Чечни Нурбек Адаев, сообщает ИА REGNUM.

«В основном люди предпенсионного возраста в Чечне еще хотят работать. Граждане относятся спокойно, с пониманием к предложению властей. Пусть выход на пенсию будет в 65 лет, но впоследствии они должны получать хорошую пенсию, на которую можно жить. Шаг Правительства РФ правильный и он должен быть сделан», — заявил Нурбек Адаев.

По его словам, те, кто нетрудоспособны, должны получать льготы по выходу на пенсию, а если человек вполне трудоспособен, то он может и далее продолжать работать и накапливать себе достойную пенсию. «Поэтому я «за» изменения в пенсионном законодательстве, подразумевая тот момент, что повышение пенсионного возраста увеличит размер пенсий», - отметил эксперт.