1
18:49
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
18:06
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
17:14
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
16:00
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
15:09
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове
14:55
Закрытие международных армейских игр «Десантный взвод» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:46
Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области
Еще новости
Общество

Российский эксперт: Изменения пенсионного законодательства нужны, но нужно продумать хороший размер пенсии

Изменения пенсионного законодательства в России нужны, но при этом нужно продумать и размер пенсии. Такое мнение высказал президент торгово-промышленной палаты Чечни Нурбек Адаев, сообщает ИА REGNUM.

«В основном люди предпенсионного возраста в Чечне еще хотят работать. Граждане относятся спокойно, с пониманием к предложению властей. Пусть выход на пенсию будет в 65 лет, но впоследствии они должны получать хорошую пенсию, на которую можно жить. Шаг Правительства РФ правильный и он должен быть сделан», — заявил Нурбек Адаев.

По его словам, те, кто нетрудоспособны, должны получать льготы по выходу на пенсию, а если человек вполне трудоспособен, то он может и далее продолжать работать и накапливать себе достойную пенсию. «Поэтому я «за» изменения в пенсионном законодательстве, подразумевая тот момент, что повышение пенсионного возраста увеличит размер пенсий», - отметил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Изменение пенсионной системы
ЦИК одобрил инициативу проведения референдума по изменению пенсионного законодательства Большинство россиян намерены работать после выхода на пенсию Формат парламентских слушаний по пенсионной системе расширят Депутат Госдумы: Большие «пенсионные» слушания можно считать профессиональной альтернативой референдума Российский эксперт: Изменение пенсионного законодательства власти продумывают всесторонне Эксперт: Повысить пенсионный возраст необходимо, потому что в России растет продолжительность жизни Перерасчет страховых пенсий пенсионеров, работавших в 2017 году, провел Пенсионный фонд Пенсионный фонд России: Шаг повышения пенсионного возраста позволит формировать более высокие пенсии Российский эксперт: Если откладывать изменения в пенсионном законодательстве, то решение проблемы будет более болезненным Елена Бибикова: Экспертная группа при губернаторе будет думать, как сделать изменения в пенсионном законодательстве более приемлемыми
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
09 августа 2018
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
09 августа 2018
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
09 августа 2018
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
09 августа 2018
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове
09 августа 2018
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове 1
Закрытие международных армейских игр «Десантный взвод» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 августа 2018
Закрытие международных армейских игр «Десантный взвод» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области
09 августа 2018
Федор Емельяненко проведет 11 августа мастер-класс для спортсменов Псковской области 1
Начался ПАИ-live с Дмитрием Михайловым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09 августа 2018
Начался ПАИ-live с Дмитрием Михайловым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1

Идет загрузка...