15-е место занял Александр Котов в июльском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ

17:23, 09 августа 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 15-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за июль. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в июле стали Сергей Брилка (Иркутская область), Алексей Шапошников (Москва), Игорь Брынцалов (Московская область), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Константин Толкачев (Башкортостан). Последнее место занимает председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 тысяч 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг основан на «Медиаиндексе» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение индекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.