Работы по благоустройству начались на пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской в Пскове

17:41, 09 августа 2018, ПАИ

В Пскове вдоль улицы Чудской на пешеходной дорожке начались работы по благоустройству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Источник финансирования — бюджет Пскова. Контроль работ осуществляют депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Федор Постнов, которые были инициаторами проведения ремонта пешеходной зоны.

Напомним, в августе 2017 года вопрос доступности данной территории для маломобильных горожан подняли жители микрорайона Овсище с ограниченными возможностями здоровья. Их в микрорайоне насчитывается порядка 10 человек, и пешеходная зона вдоль улицы Чудской - единственная возможность самостоятельно попасть на Завеличье.

Работы по благоустройству пешеходной дорожки будут вестись поэтапно от моста имени Александра Невского. Планируется замена асфальтового покрытия двух участков дорожки с выполнением уклона на три стороны для организации водоотведения и установка бордюрного камня выше уровня газонов. Газон в дальнейшем будет засеян травой.

В ходе контрольного мероприятия депутат Псковской городской Думы Федор Постнов указал подрядчику на необходимость создания плавных понижений уровня асфальта и бордюрного камня на уровень проезжей части в местах разрывов дорожки. Это условие необходимо для безопасного движения маломобильных групп. Он также высказал пожелание обозначить велосипедную и пешеходную дорожки разметкой.