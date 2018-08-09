«Псковэнерго» обеспечило мощность новой школе в Великих Луках

17:36, 09 августа 2018, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение новой школе №6 в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго со ссылкой на отдел технологического присоединения предприятия, объекту выделена запрашиваемая мощность 435 кВт. Источником питания стала подстанция 110 кВ «ВЗЩА».

Электроснабжение образовательного учреждения будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ. Для создания внешней схемы, которую разработали специалисты «Псковэнерго», была построена блочная двухтрансформаторная подстанция БКТП 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии 10 кВ и 0,4 кВ. Заказчиком на технологическое присоединение выступало управление образования Великих Лук.

Новый корпус средней общеобразовательной школы № 6 имени героя Советского Союза А. В. Попова на 825 учащихся в Великих Луках построен по соглашению с министерством просвещения Российской Федерации. Источник финансирования — федеральная субсидия в рамках программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание возведено на месте снесенного аварийного корпуса на проспекте Гагарина. На прошлой неделе врио главы региона Михаил Ведерников прошел по всем этажам нового здания и оценил качество проделанных работ.

Отметим, что новая школа оборудована по последнему слову техники и имеет несколько спортивных площадок.