Два псковских алиментщика признаны безвестно отсутствующими

18:00, 09 августа 2018, ПАИ

В текущем году уже два алиментщика в Псковской области признаны безвестно отсутствующими. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, заявления в суд на признание должников по алиментам безвестно отсутствующими написали взыскатели в отношении граждан, проживающих в Пскове и Себеже.

В рамках данных исполнительных производств, судебные приставы направляли запросы в кредитные организации о наличии денег на счетах должников, в регистрирующие органы для получения сведений о наличии зарегистрированных за должниками движимого и недвижимого имущества, однако ответы на данные запросы были отрицательными. У алиментщиков имущества, принадлежащего им на праве собственности, не имелось.

Работники службы неоднократно совершали выезды по адресам проживания должников, однако установить их местонахождение не удалось. Судебные приставы оказали помощь взыскателям в сборе необходимых документов для обращения в суд, который вынес решение о признании данных граждан безвестно отсутствующими и теперь детям будет выплачиваться пенсия по потере кормильца.

Добавим, что признание судом скрывающегося от уплаты алиментов должника безвестно отсутствующим влечёт для него определенные негативные последствия. Например, он не сможет взять кредит, устроиться на работу. Кроме того, такого алиментщика можно будет снять с регистрации, где он проживал совместно с взыскателем или ребенком, брак с ним будет расторгаться в упрощенном порядке, а над его имуществом при наличии такового может быть установлено доверительное управление. А если у должника были оформлены какие-то доверенности, они утратят силу, и этим тоже можно повлиять на скрывающегося алиментщика и поскольку должник безвестно отсутствует, у него формально нет никаких прав совершать регистрационные действия с имуществом, заключать сделки.

Напомним, что в 2018 году на законодательном уровне упрощён порядок признания должников по алиментам безвестно отсутствующими. Такие решения суды могут принимать теперь на основании материалов судебных приставов. Соответствующие поправки внесены в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и в Федеральный Закон «Об исполнительном производстве».