Власти поздравили псковских строителей с наступающим праздником

17:58, 09 августа 2018, ПАИ

Власти Псковской области и города Пскова поздравили строителей региона с наступающим профессиональным праздником. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на конференции, которая состоялась сегодня, 9 августа, в Пскове, первый заместитель губернатора области Вера Емельянова поздравила представителей строительной отрасли от имени главы региона Михаила Ведерникова.

В приветственном адресе руководителя региона, в частности, отмечается, что российские строители всегда были профессионалами высокого уровня, настоящими тружениками и созидателями. Сейчас в строительной отрасли Псковской области задействованы более 1,6 тыс. организаций и предприятий, чьи высококлассные специалисты вносят большой вклад в решение важнейших государственных задач, сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, внедряя передовые технологии и обеспечивая надежную работу всего строительного комплекса области.

Врио губернатора выразил слова благодарности сотрудникам и ветеранам строительной отрасли региона за труд и пожелал новых и интересных проектов.

Также по поручению Михаила Ведерникова Вера Емельянова вручила награды руководителям и сотрудникам строительных организаций региона. Почетные грамоты администрации Псковской области за достижение высоких результатов в трудовой деятельности получили станочник деревообрабатывающих станков ООО «Псковский завод ЖБИ-1» Александр Кошельков, каменщик третьего разряда ООО «Псковская реставрационная мастерская № 1» Александр Сивцев и директор Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Виктор Суворов.

За многолетний добросовестный труд в сфере строительства Псковской области и высокий профессионализм заместитель генерального директора Псковской реставрационной мастерской Владимир Иванов, директор ООО «Содружество-Строй» Николай Павлов, заместитель гендиректора ООО «Эгле» Владимир Раскот, директор ООО ПФ «Псковский котельный завод» Владимир Орбидан и гендиректор ООО «Строительная компания» Игорь Поляков отмечены Благодарственными письмами.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что строители делают важную работу, направленную на создание материальных благ и благоустройство жизненного пространства региона. Он пожелал им здоровья, успешной работы и вручил Почетные грамоты регионального парламента.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил строителей за вклад в развитие Пскова. Отдельно он отметил труд представителей этой отрасли, которые награждены званием «Почётный гражданин города Пскова»: Анатолия Васильева, Анатолия Изосина, Николая Федотова. Глава города вручил приветственный адрес председателю Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрею Агапову и Почётные грамоты главы Пскова ветеранам строительной отрасли.

Глава Администрации города Александр Братчиков выразил отдельные слова признательности ветеранам отрасли, которые восстанавливали Псков в послевоенные годы. «Благодаря вашему труду наш город — один из красивейших в России», — отметил он.