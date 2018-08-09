Полицейские посетят все управляющие компании в Пскове

18:03, 09 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 9 августа, в Управлении городского хозяйства администрации Пскова на совещании с управляющими организациями представители отдела по контролю за оборотом наркотиков и отдела участковых уполномоченных полиции предложили наладить более тесное взаимодействие с домоуправлениями. Для эффективного и оперативного обмена информацией все участковые города Пскова в течение недели придут в управляющие организации на своих территориях, познакомятся с руководством домоуправлений и обменяются телефонами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также на совещании обсудили текущие вопросы, в частности готовность жилого сектора к отопительному сезону. Было отмечено, что работа ведётся в плановом режиме, и акты готовности зданий к зиме муниципальным предприятием «Псковские тепловые сети» управляющим организациям выдаются.