ООО «Глобал Технолоджи» планирует построить Центр обработки данных на территории ОЭЗ «Моглино»

18:21, 09 августа 2018, ПАИ

Компания «Глобал Технолоджи» планирует построить Центр обработки данных на территории ОЭЗ «Моглино». Соответствующий проект на наблюдательном совете «Моглино» 9 августа представила заместитель генерального директора по развитию компании Полина Ульзутуева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, цель проекта - разработка и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования, в том числе для майнинга криптовалют. Компания использует в работе нейронные сети.

Полина Ульзутуева рассказала, что строительство Центра обработки данных в ОЭЗ «Моглино» позволит размещать на технологической площадке требуемые серверные мощности и хранилища данных с высоким уровнем, как физической, так и информационной безопасности.

Она также отметила, что основой для разработки всех продуктов компании «Глобал Технолоджи», как в области программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования, является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект превысит 500 млн рублей и компания создаст более 25 рабочих мест.

Полина Ульзутуева рассказала, что реализация проекта будет проходить в 2 этапа: сначала компания планирует арендовать готовые промышленно-производственные помещения ОЭЗ «Моглино» (более 2 тысяч квадратных метров), и затем через два года построить собственный производственный комплекс на территории инвестиционной площадки.

Она также отметила, что компания планирует вести работу по разработке и внедрению инновационных программных продуктов, таких как: приложения по созданию, использованию, хранению и анализу любых баз данных, программные продукты по обеспечению непрерывной работы любых типов инженерной инфраструктуры с применением технологии обучающихся нейронных сетей, обучающие приложения для организации услуг колокации и хостинга (на основе облачных технологий), системное и прикладное программное обеспечение для возможности организации процесса ИТ-аутсорсинга, обучение искусственного интеллекта, автоматизации процессов.

Основным инвестором проекта выступает шведская компания Swedblock AB.

Председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что использование в работе нейронных сетей интересный момент. «Но майнинговая сфера не урегулирована у нас в России», - сказал он и поинтересовался, есть ли уверенность в том, что компания сможет выйти на рынок госзакупок.

Полина Ульзутуева отметила, что у компании уже есть договоренность с «М-Видео» по сбыту программно-аппаратных комплексов криптовалют. По ее словам, востребованность программы окажет влияние на государственные структуры, поэтому компания будет искать фирму для предоставления качественных услуг.