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Экономика

ООО «Глобал Технолоджи» планирует построить Центр обработки данных на территории ОЭЗ «Моглино»

Компания «Глобал Технолоджи» планирует построить Центр обработки данных на территории ОЭЗ «Моглино». Соответствующий проект на наблюдательном совете «Моглино» 9 августа представила заместитель генерального директора по развитию компании Полина Ульзутуева, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, цель проекта - разработка и внедрение инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для работы с массивами данных на базе телекоммуникационного и серверного оборудования, в том числе для майнинга криптовалют. Компания использует в работе нейронные сети.

Полина Ульзутуева рассказала, что строительство Центра обработки данных в ОЭЗ «Моглино» позволит размещать на технологической площадке требуемые серверные мощности и хранилища данных с высоким уровнем, как физической, так и информационной безопасности.

Она также отметила, что основой для разработки всех продуктов компании «Глобал Технолоджи», как в области программного обеспечения, так и в части производства высокотехнологичного оборудования, является активное внедрение передовых технологий и практик в области искусственных нейронных сетей. Ожидается, что общий объем инвестиций в проект превысит 500 млн рублей и компания создаст более 25 рабочих мест.

Полина Ульзутуева рассказала, что реализация проекта будет проходить в 2 этапа: сначала компания планирует арендовать готовые промышленно-производственные помещения ОЭЗ «Моглино» (более 2 тысяч квадратных метров), и затем через два года построить собственный производственный комплекс на территории инвестиционной площадки.

Она также отметила, что компания планирует вести работу по разработке и внедрению инновационных программных продуктов, таких как: приложения по созданию, использованию, хранению и анализу любых баз данных, программные продукты по обеспечению непрерывной работы любых типов инженерной инфраструктуры с применением технологии обучающихся нейронных сетей, обучающие приложения для организации услуг колокации и хостинга (на основе облачных технологий), системное и прикладное программное обеспечение для возможности организации процесса ИТ-аутсорсинга, обучение искусственного интеллекта, автоматизации процессов.

Основным инвестором проекта выступает шведская компания Swedblock AB.

Председатель государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что использование в работе нейронных сетей интересный момент. «Но майнинговая сфера не урегулирована у нас в России», - сказал  он и поинтересовался, есть ли уверенность в том, что компания сможет выйти на рынок госзакупок.

Полина Ульзутуева отметила, что у компании уже есть договоренность с «М-Видео» по сбыту программно-аппаратных комплексов криптовалют. По ее словам, востребованность программы окажет влияние на государственные структуры, поэтому компания будет искать фирму для предоставления качественных услуг.

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