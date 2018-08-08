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Экономика

Соглашение о производстве строительных панелей подписали «Моглино» и ООО «Термохольтц»

Соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности заключили ОЭЗ «Моглино» и ООО «Термохольтц», которое намерено открыть в особой экономической зоне завод по производству строительных панелей из массивной древесины. Об этом с заседания  Наблюдательного совета «Моглино»  9 августа передает корреспондент Псковского агентства информации.

Проект презентовал учредитель компании Рашит Минибаев. По его словам, в «Моглино» компания будет производить современные строительные материалы деревянного домостроения: кросс-ламинированная древесина, CLT. Он отметил, что продукция компании будет применяться как для частного домостроения, так и для возведения многоэтажных жилых и общественных зданий, что является весомым конкурентным преимуществом.

Рашит Минибаев рассказал, что компания планирует выпускать два вида структурных панелей полностью деревянные панели THERMOLINE CLT самого высокого качества по европейской классификации и структурные панели THERMOLINE SP из натурального дерева с интегрированным утеплителем из жесткой полиуретановой пены.

Основными рынками сбыта на начальном этапе продукции производства станет Европа, в перспективе - Россия. Сырье производитель планирует приобретать как на территории Псковской  области, так и за ее пределами. Начало реализации проекта запланировано на сентябрь 2018 года, а выход на производство -  уже в январе 2020 года. Высокотехнологичное производство создаст 23 рабочих места. Общий объем инвестиций составит 521 млн 375 тысяч рублей. В кредит компания планирует взять 228 млн 375 тысяч рублей.

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