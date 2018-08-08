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Экономика

Серийное производство разработки студентов ПсковГУ намерены наладить в «Моглино»

На территории особой экономической зоны «Моглино» в Псковском районе предлагается построить завод по производству автономных модулей жизнеобеспечения, в основе которых лежат разработки студентов Псковского государственного университета. Соглашение о намерениях по открытию такого предприятия с ООО «Центр Специальных Технологий» было подписано сегодня, 9 августа, на заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Как рассказала генеральный директор ООО «Центр Специальных Технологий» Марина Левандовская-Вострикова, автономный модуль жизнеобеспечения состоит из роторно-расширительной машины, связанной с генератором, системой управления, нагревателем с теплообменником и охладителем с теплообменником. Его основная задача обеспечение энергоресурсами: электроэнергией, горячим водоснабжением, отоплением, питьевой водой. Применять такие устройства предполагается в нефтегазовых комплексах, промышленности, строительстве, в сельском хозяйстве, оборонной отрасли, на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Марина Левандовская-Вострикова подчеркнула, что  аналогов таких модулей в России и странах СНГ нет. Она подчеркнула, что Газпром уже проявил интерес к этим устройствам.

Как отметила генеральный директор ООО «Центр Специальных Технологий», реализация проекта будет проходить в 3 этапа. На первом из них планируется построить  инженерно-исследовательский  цент и начать выпуск 500 - 800 модулей в год. На втором этапе предполагается возведение завода по серийному производству роторно-расширительных машин и выпуск 15 тыс. 000 единиц в год, на третьем - строительство завода по серийному производству автономных модулей жизнеобеспечения и выпуск 4 тыс. 000 единиц продукции в год.

К моменту выхода предприятия на полную мощность компания планирует создать более 160 рабочих мест. Обучать же персонал будут на базе ПсковГУ.

Инвестиции в проект составят более 900 млн рублей, основная часть – собственные средства  ООО «Центр Специальных Технологий», остальное – вложения Минпромторга. Окупить проект планируется за 5 лет.

«Востребованность продукции подтверждается тем, что проект поддерживает Минпромторг. Значимость высока», - заявила Марина Левандовская-Вострикова.

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