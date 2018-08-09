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Общество

Мастер-класс Федора Емельяненко 11 августа для спортсменов Псковской области будет бесплатным

Мастер-класс для спортсменов Псковской области, который проведет один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко, будет бесплатным. Пройдет он 11 августа в 17:30 в Пскове в спорткомплексе «Олимп». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пообщаться с легендой ММА, получить профессиональные советы и узнать его секреты мастерства смогут члены сборной Псковской области, победители региональных и всероссийских соревнований по смешанным единоборствам, а также кудо и джиу-джитсу. По окончании мастер-класса запланирована автограф-сессия.

Добавим, что выдающийся боец приедет в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Отметим, это не первый визит легенд российского и мирового спорта в Псковскую область. Ранее по приглашению врио губернатора Михаила Ведерникова регион посетили многократный чемпион России, Европы и мира по тайскому боксу Артем Левин, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, обладатель 12 олимпийских наград и различных титулов Алексей Немов, трехкратный чемпион Олимпийских игр, борец вольного стиля в тяжелом весе, депутат Государственной Думы РФ Артур Таймазов, трехкратный Олимпийский чемпион Александр Карелин, российский боец ММА Сергей Харитонов и чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBO (2010–2012 годы), мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог.

В минувшие выходные при поддержке Михаила Ведерникова и в рамках проекта #Команда2018 в Псковской области прошел спортивный детско-юношеский фестиваль единоборств «Земля Великих Побед».

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