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Общество

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенничества назвали в псковской полиции

В Псковской области по-прежнему отмечаются факты различных мошеннических проявлений, в результате которых доверчивые граждане нередко теряют крупные денежные суммы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Полиция напоминает о наиболее распространенных схемах телефонных мошенничеств и способах их предупреждения:

«В организации телефонных махинаций, как правило, участвуют несколько злоумышленников. Очень часто в такие группы входят лица, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях. Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности. Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок. Цель мошенников – заставить вас передать свои деньги «добровольно». Для этого используются различные схемы мошенничества. Изъятие денег может проходить разными способами», - рассказали в полиции.

Вас попытаются заставить:

- передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;

- приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты;

- перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;

- перевести деньги на указанный счёт;

- позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным.

«И с вашего счёта будут списаны средства. Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты», - отметили в полиции.

Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это должно вас насторожить. Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования, якобы, заблокированного номера.

Для возврата средств при, якобы, ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор. Услуга «Узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

Есть несколько простых правил:

- отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;

- не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров;

- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.

Мошенники очень хорошо знают психологию людей и используют следующие мотивы:

- беспокойство за близких и знакомых, за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту;

- желание выиграть крупный приз;

- любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.

«Чтобы противодействовать обману - достаточно знать о существовании мошеннических схем. И в каждом случае, когда от вас будут требовать перевести сумму денег, необходимо задавать уточняющие вопросы. Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. А спокойные, уверенные вопросы  отпугнут злоумышленников. Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон. Если телефон отключен, попробуйте связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации», - отметили в полиции.

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