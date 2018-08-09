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Общество

Лучших футболистов среди первокурсников отбирают в Псковском филиале Академии ФСИН России

Тренер сборной команды по футболу Псковского филиала Академии ФСИН России отбирает лучших игроков среди первокурсников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, в загородном учебном центре образовательной организации состоялась товарищеская встреча по мини-футболу курсантов первого и второго курсов. Матч в целом и игру каждого футболиста оценивал Андрей Щербаков, который на протяжении десяти лет тренирует сборную вуза.

«Главная задача – заметить и отобрать лучших, способных талантливо играть в сборной команде вуза по мини-футболу, чтобы вывести ее на качественно новый уровень, с высокими результатами на городских и областных футбольных турнирах», – сказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Андрей Щербаков.

Первокурсники, которые войдут в состав сборной команды по мини-футболу, смогут осенью сыграть в чемпионате на первенство Псковского регионального отделения «Динамо».

Отметим, что два года подряд команда Псковского филиала Академии ФСИН России становилась победителем первенства по мини-футболу среди силовых ведомств региона, а курсанты Никита Шибко, Дмитрий Самойлов и Никита Щербаков являются чемпионами ФСИН России по мини-футболу, входя в состав одноименной сборной.

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