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Общество

Псковский детский фонд побывал в гостях у воспитанников Бельско-Устьенского детского дома-интерната

7 августа сотрудники Псковского областного отделения Российского детского фонда вместе с волонтерами канистерапии и их питомцами навестили воспитанников Бельско-Устьенского детского дома-интерната. В ходе представления обученные собаки удивили детей своими трюками, а воспитанники учреждения в ответ провели для волонтёров собственный мастер-класс.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Детского фонда, в Бельско-Устьенском детском доме-интернате проживает и обучается около 60 детей с серьезными нарушениями в развитии. Ребятам нужны положительные эмоции – больше всего радости они получают от общения с гостями, которые, к сожалению, приезжают в учреждение не так часто.

Волонтёры под руководством Елены Балыковой привезли с собой 13 собак всех размеров: от маленького шпица до внушительных размеров немецкой овчарки. Для воспитанников учреждения они подготовили большую развлекательную программу. Четвероногие волонтёры удивили детей трюками, танцами и неожиданными талантами: например, умением находить хорошо спрятанные игрушки. После выступления началась самая любимая детьми часть программы – собак можно было обнимать, гладить, расчёсывать, кормить и фотографироваться с ними.

Общение детей с гостями продолжилось на творческом мастер-классе: воспитанники учреждения показали гостям, как сплести куклу-оберег из болотной травы. Плести из болотной травы умеют практически все воспитанники детского дома. Этот вид рукоделия – одна из визитных карточек учреждения.

Отметим, что поездка в детский дом состоялась в рамках проекта «Калейдоскоп добрых дел» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

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