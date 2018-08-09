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Общество

Артём Левин поблагодарил врио губернатора Псковской области за поддержку в организации турнира АСВ КВ-17: Land of Great Victories

Вице-президент Лиги АСВ КВ Артём Левин поблагодарил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и «Северный Десант» за поддержку в организации турнира АСВ КВ-17: Land of Great Victories, который прошёл в Пскове 5 августа в рамках фестиваля единоборств «Земля Великих Побед. Об этом Артём Левин написал на своей странице в Instagram.

«Резюмируя, скажу, что все бои получились. Мне надо еще будет посмотреть как это выглядит на экране и дать заключение, но то, что я увидел вживую, находясь на арене, мне понравилось. После турнира я много разговаривал с людьми, они очень довольны. Поединки им понравились. Я получаю много отзывов с благодарностями за то, что команда АСВ КВ приехала в Псков. Ведь до этого, ничего подобного раньше в этом городе не проводилось. Благодарю за поддержку в организации турнира нашего партнера «Северный Десант» и руководителя Псковской области Михаила Ведерникова», - отметил Артём Левин.

Напомним, что масштабный спортивный фестиваль «Земля Великих Побед» прошёл в Пскове 5 августа при поддержке администрации Псковской области. В его программе были детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины. В рамках мероприятия также прошли показательные выступления псковских десантников, приуроченные к празднику Дня ВДВ. Заключительным событием фестиваля стал международный турнир по кикбоксингу ACB KB-17.

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