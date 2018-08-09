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Общество

Псковичам предлагают получить гоуслуги со скидкой в 30%

С 1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области начали оказывать населению государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 ФЗ от 21 июля 2014 года № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» граждане имеют возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со скидкой в 30% до 1 января 2019 года.

Чтобы получить скидку:

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины:

Управление по вопросам миграции рекомендует обращаться с заявлениями на оказание государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Преимущества получения государственной услуги в электронном виде:

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