Псковичам предлагают получить гоуслуги со скидкой в 30%
С 1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области начали оказывать населению государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 ФЗ от 21 июля 2014 года № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» граждане имеют возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со скидкой в 30% до 1 января 2019 года.
Чтобы получить скидку:
- подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;
- дождитесь, когда ведомство в личном кабинете выставит счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению, и оплатите его;
- выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: банковская карта (MasterСard, Visa, Мир), электронный кошелек (Webmoney); мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины:
- за восстановление паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию, в связи с хищением или утратой паспорта – 1 тысяча 50 рублей вместо 1 тысячи 500 рублей;
- за замену паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет – 210 рублей вместо 300 рублей;
- за оформление загранпаспорта нового поколения – 2 тысячи 450 рублей, вместо 3 тысяч 500 рублей;
- за оформление загранпаспорта старого образца – 1 тысяча 400 рублей, вместо 2 тысяч рублей.
Управление по вопросам миграции рекомендует обращаться с заявлениями на оказание государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Преимущества получения государственной услуги в электронном виде:
- получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет госуслугу. Ваш доступ к Порталу не привязан к определенному месту и режиму работы и всегда находится под рукой - будь то компьютер, планшет или смартфон (мобильное приложение);
- правила предоставления услуг доступны и прозрачны: на Едином портале Вы найдете полное описание каждой услуги, исчерпывающий перечень необходимых документов, информацию о сроках и способах получения той или иной услуги. Кроме того, Вы всегда можете узнать ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете;
- удобные формы заявлений: заполняя заявление на портале, невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить. Формы заявлений интуитивно понятны и логичны;
- отсутствие очередей: безусловный плюс взаимодействия с ведомствами в электронной форме.