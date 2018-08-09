Псковичам предлагают получить гоуслуги со скидкой в 30%

21:27, 09 августа 2018, ПАИ

С 1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области начали оказывать населению государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 ФЗ от 21 июля 2014 года № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» граждане имеют возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со скидкой в 30% до 1 января 2019 года.

Чтобы получить скидку:

подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;

дождитесь, когда ведомство в личном кабинете выставит счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению, и оплатите его;

выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: банковская карта (MasterСard, Visa, Мир), электронный кошелек (Webmoney); мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины:

за восстановление паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию, в связи с хищением или утратой паспорта – 1 тысяча 50 рублей вместо 1 тысячи 500 рублей;

за замену паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет – 210 рублей вместо 300 рублей;

за оформление загранпаспорта нового поколения – 2 тысячи 450 рублей, вместо 3 тысяч 500 рублей;

за оформление загранпаспорта старого образца – 1 тысяча 400 рублей, вместо 2 тысяч рублей.

Управление по вопросам миграции рекомендует обращаться с заявлениями на оказание государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Преимущества получения государственной услуги в электронном виде: