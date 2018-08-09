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Общество

Самообучающегося робота создали в России

В Институте точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева РАН прошли испытания робота с алгоритмами познания окружающего мира, аналогичными человеческим, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что для реализации задуманного специалистам пришлось создать новые модели нейронов, соответствующие по свойствам биологическому нейрону.

По словам автора концепции, доктора физико-математических наук Александра Жданова, обучение происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ. При этом для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной, заложенной программистами.

«Биологический нейрон и наша модель имеют всё необходимое, чтобы самим обнаруживать коррелирующие сигналы на своих входах», — заметил он.

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