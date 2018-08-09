На службу в полицию приглашают жителей Пскова

23:14, 09 августа 2018, ПАИ

УМВД России по Пскову приглашает граждан на службу на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование. Предпочтение отдается кандидатам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации. Заработная плата от 20 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней.

Лица, принятые на службу, а также члены их семей пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 29-25-73, 29-25-74 (отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову).