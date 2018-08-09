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Общество

Приём граждан проведёт прокурор области в Великих Луках

В августе прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведёт личный прием граждан в прокуратуре Великих Лук (улица Пушкина, 10/1). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с Сергеем Беловым в срок до 17 августа необходимо обратиться к прокурору Великих Лук Александру Елгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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