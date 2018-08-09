Приём граждан проведёт прокурор области в Великих Луках
В августе прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведёт личный прием граждан в прокуратуре Великих Лук (улица Пушкина, 10/1). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Для встречи с Сергеем Беловым в срок до 17 августа необходимо обратиться к прокурору Великих Лук Александру Елгину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.