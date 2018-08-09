Сергея Самолетова назначили Псковским природоохранным межрайонным прокурором

21:54, 09 августа 2018, ПАИ

Старший советник юстиции Сергей Самолетов приказом генерального прокурора РФ от 8 августа назначен на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора в порядке ротации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сергей Самолетов службу в органах прокуратуры области проходит с 10 сентября 2002 года. До указанного назначения занимал должность Островского межрайонного прокурора.

За время прохождения службы в органах прокуратуры области Сергей Самолетов зарекомендовал себя инициативным, квалифицированным, опытным, обладающим хорошими организаторскими способностями руководителем. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.