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Общество

Сергея Самолетова назначили Псковским природоохранным межрайонным прокурором

Старший советник юстиции Сергей Самолетов приказом генерального прокурора РФ от 8 августа назначен на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора в порядке ротации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сергей Самолетов службу в органах прокуратуры области проходит с 10 сентября 2002 года. До указанного назначения занимал должность Островского межрайонного прокурора.

За время прохождения службы в органах прокуратуры области Сергей Самолетов зарекомендовал себя инициативным, квалифицированным, опытным, обладающим хорошими организаторскими способностями руководителем. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

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