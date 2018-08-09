Противопожарный рейд прошёл в красногородской деревне Платишино

22:02, 09 августа 2018, ПАИ

9 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с социальным работником ГКУ ПО «Центр социального обслуживания Красногородского района» провел профилактический рейд в деревне Платишино Красногородского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда был осуществлен обход жилых домов с проживанием одиноких граждан пенсионного возраста. С жильцами проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, вручены памятки.

Профилактическая работа велась по темам: обстановка с пожарами на территории Псковской области и Красногородского района; соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации газового оборудования, электрооборудования и печного отопления; недопущение неосторожного обращения с огнём; соблюдение требований пожарной безопасности в пожароопасный летний период; детская шалость с огнём.

Гражданам также напомнили порядок действий в случае возникновения (обнаружения) пожара, рассказали о подготовке прилегающих территорий домовладений и земельных участков в пожароопасный период и мерах пожарной безопасности в лесах.