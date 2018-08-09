Сборная России по плаванию выиграла медальный зачёт чемпионата Европы

22:27, 09 августа 2018, ПАИ

Сборная России одержала победу в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по плаванию, который завершился в Глазго. Россияне завоевали 26 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых, сообщает РИА Новости.

В индивидуальных соревнованиях три золота в активе Юлии Ефимовой, дважды лучшим стал Климент Колесников и по одной победе одержали Анастасия Фесикова, Евгений Рылов и Антон Чупков. Кроме того, лучшими стали российские четвёрки в мужской кролевой эстафете 4х100 метров и женской комбинированной эстафете 4х100 метров.

Данный результат стал для российских пловцов лучшим в истории выступлений на чемпионатах Европы по водным видам спорта. Второе место в медальном зачете в плавании на ЧЕ-2018 в Глазго заняла команда Великобритании, взяв 24 награды (9-7-8). Третье место заняла сборная Италии (6-5-11).