Более 1 триллиона рублей потратили россияне на покупку автомобилей за полгода

22:41, 09 августа 2018, ПАИ

Россияне потратили на покупку новых автомобилей в первые шесть месяцев этого года 1 трлн 94 млрд рублей, что на 23% выше результата прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что более 90% от этой суммы ушло на иномарки (990 млрд рублей), а около 10% - затраты на приобретение машин отечественных марок (104 млрд рублей).

Россияне по-прежнему тратят больше всего денег на покупку новых автомобилей KIA. Так, с января по июнь нынешнего года этот показатель составил 134 млрд рублей – на 45% больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Вторую строчку в рейтинге сохраняет японская Toyota (115 млрд рублей; +15%). На третьем месте располагается отечественная LADA (98 млрд рублей; +30%). Также в пятерку лидеров по затратам жителей России на автомобили попадает продукция корейского бренда Hyundai (97 млрд рублей; +32%) и немецкого Mercedes-Benz (77 млрд рублей; +7%).

Аналитики отмечают, что на долю пяти перечисленных марок приходится около половины (48%) всего объема денег, потраченных россиянами на покупку новых машин.