Более 83% псковичей обеспечены качественной питьевой водой

22:55, 09 августа 2018, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области подвело итоги социально-гигиенического мониторинга за качеством питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям по итогам первого полугодия текущего года.

Как сообщили псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления, по результатам мониторинга, доля населения Псковской области, обеспеченного доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой, составила 83,2%.

Процент неудовлетворительных проб составил 24,9% по санитарно-химическим и 5,4% - по микробиологическим показателям. Отклонения от гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям связаны в основном, с повышенным содержанием в воде железа, цветности и мутности, что ухудшает органолептические свойства.

Существенное влияние на качество воды, подаваемой населению Псковской области, оказывают неудовлетворительное состояние и изношенность водопроводных сетей, отметили в Роспотребнадзоре.

За первое полугодие за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде 15 юридических и ответственных должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 133 тысячи 300 рублей. По результатам проверок управление выдало предписания об устранении выявленных нарушений законодательства и внесло представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.