Совместную комплексную тренировку провели инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники МЧС в Пскове

23:03, 09 августа 2018, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» и Аварийно-спасательной службы Псковской области 9 августа в акватории реки Великой провели совместную тренировку. Отрабатывались вопросы совместной работы при проведении массовых мероприятий на водных объектах Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, цель подобной тренировки – проверка готовности реагирования органов управления, сил и средств ГУ МЧС России по Псковской области и подчиненных подразделений к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах и предотвращения их при проведении массовых мероприятий.

По легенде тренировки, маломерное судно двигалось по акватории реки Великой к месту проведения массовых мероприятий на высокой скорости, создавая угрозу для жизни и здоровья людей. Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», находящиеся в зоне проведения мероприятий, останавливали судно с целью предотвращения происшествий. Оперативная группа ГУ МЧС России осуществляла общее руководство тренировкой.

«Поставленная задача при проведении данного учебно-тренировочного мероприятия была достигнута», - отметили в пресс-службе регионального МЧС.