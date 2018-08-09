0
21:54
Сергея Самолетова назначили Псковским природоохранным межрайонным прокурором
20:57
Артём Левин поблагодарил врио губернатора Псковской области за поддержку в организации турнира АСВ КВ-17: Land of Great Victories
19:48
Мастер-класс Федора Емельяненко 11 августа для спортсменов Псковской области будет бесплатным
18:49
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
18:06
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
17:14
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
16:00
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
Еще новости
Общество

Совместную комплексную тренировку провели инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники МЧС в Пскове

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» и Аварийно-спасательной службы Псковской области 9 августа в акватории реки Великой провели совместную тренировку. Отрабатывались вопросы совместной работы при проведении массовых мероприятий на водных объектах Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, цель подобной тренировки – проверка готовности реагирования органов управления, сил и средств ГУ МЧС России по Псковской области и подчиненных подразделений к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) на водных объектах и предотвращения их при проведении массовых мероприятий.

По легенде тренировки, маломерное судно двигалось по акватории реки Великой к месту проведения массовых мероприятий на высокой скорости, создавая угрозу для жизни и здоровья людей. Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области», находящиеся в зоне проведения мероприятий, останавливали судно с целью предотвращения происшествий. Оперативная группа ГУ МЧС России осуществляла общее руководство тренировкой.

«Поставленная задача при проведении данного учебно-тренировочного мероприятия была достигнута», - отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергея Самолетова назначили Псковским природоохранным межрайонным прокурором
09 августа 2018
Сергея Самолетова назначили Псковским природоохранным межрайонным прокурором
Артём Левин поблагодарил врио губернатора Псковской области за поддержку в организации турнира АСВ КВ-17: Land of Great Victories
09 августа 2018
Артём Левин поблагодарил врио губернатора Псковской области за поддержку в организации турнира АСВ КВ-17: Land of Great Victories
Мастер-класс Федора Емельяненко 11 августа для спортсменов Псковской области будет бесплатным
09 августа 2018
Мастер-класс Федора Емельяненко 11 августа для спортсменов Псковской области будет бесплатным 1
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
09 августа 2018
Михаил Ведерников утвердил «подъемные» для фельдшеров и врачей
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
09 августа 2018
Мастер-класс по изготовлению игрушек из шаров проведет сеть магазинов «Планета детства» на Медовом фестивале
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
09 августа 2018
Мастер-класс по моментальному устному счету проведет школа «Соробан» на Медовом фестивале
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
09 августа 2018
Голосование в фотоконкурсе «Сладкий поцелуй» стартовало на сайте «КП-Псков»
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове
09 августа 2018
18 августа состоится второй форум #Команды2018 в Пскове 1

Идет загрузка...