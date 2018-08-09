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Общество

Депутат предложил обязать российских молодоженов заключать брачный контракт

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой сделать обязательной процедуру заключения брачного контракта перед свадьбой, сообщает RT.

По его словам, в будущем это поможет облегчить бракоразводные процессы, связанные с разделом имущества и опекунством.

«Необходимо еще на берегу договориться, что будет в случае развода с недвижимостью и сбережениями. Что будет в случае измены. И самое главное, останутся дети с одним из родителей или будут по очереди проживать то с мамой, то с папой», - отметил депутат.

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