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Общество

Праздник кузнецов наступил по народному календарю

10 августа православные поминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов, сообщает calend.ru.

Двенадцать апостолов созвали своих учеников и велели выбрать семь человек, которые бы занимались решением бытовых вопросов, пеклись о ежедневных нуждах, раздавали милостыню страждущим — с тем, чтобы сами апостолы могли уделять больше внимания распространению слова Божия. Избраны были Стефан, Филипп, Никанор, Тимон, Николай, Прохор и Пармен. В честь последних двух получил название народный праздник. Предание сообщает, что Прохор был спутником апостола Петра, а впоследствии стал епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Что касается Пармена, то его житие гласит: он с особенным усердием исполнял поручения апостолов и служил при трапезах, но скончался еще до того, как ученики Христа покинули Иерусалим. Существует и другая версия: будто бы Пармен проповедовал Евангелие в Македонии и окончил жизнь мученической смертью при императора Траяне.

День Прохора и Пармена был также праздником кузнецов, которых чествовали особенно. Эта профессия почиталась во все времена и во всех районах Руси. Кузнец ассоциировался с силой и мастерством, кроме того, ему приписывали магические способности — он умел укрощать огонь и металл.

На Прохоры-Пармены следовало выкапывать луковицы тюльпанов и снимать созревшие груши с деревьев. Картофельная ботва начинала увядать — значит, можно было копать первые клубни и готовить блюда из молодой картошки.

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